Таможенники пойдут под суд за контрафакт, который отправляли сами себе

Фото: ИТАР-ТАСС

В суд направлено уголовное дело в отношении трех высокопоставленных сотрудников таможни, которые занимались незаконной пересылкой контрафактных товаров, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте

Так, 52-летний замначальника полковника Московской таможни, а также 42-летний заместитель начальника подполковника и 44-летний начальник отделения защиты прав интеллектуальной собственности обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки.

По версии следствия, злоумышленники вступили между собой в преступный сговор и разработали план, согласно которому они хотели повысить показатели своей работы и сами пересылали контрафактную продукцию от несуществующего отправителя из Москвы к такому же "нереальному" получателю в Таллин.

Они же сами поспособствовали и тому, что в июне 2013 года в ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили тот самый "контрафакт". Кроме того, полковник таможенной службы, находясь на своем рабочем месте, лично получил от начальника Московского таможенного поста взятку в размере 60 тысяч рублей за попустительство по службе.

Впрочем, полковник таможни не признал свою вину, а вот двое его подчиненных признались в своих преступлениях, у них взяли подписку о невыезде. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили в Черемушкинский районный суд Москвы.