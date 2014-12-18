Экс-главу управы района Марфино будут судить за взяточничество

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Экс-глава управы района Марфино Николай Лебедев обвиняется в совершении преступлений по статьям "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями", сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в период с августа 2012 года по январь 2014 года Лебедев поставил на поток получение взяток за неприменение к организации штрафных санкций.

В указанный период он как лично, так и через посредника получил денежные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей.

Кроме этого, в декабре 2013 года Лебедев, действуя в интересах ООО "Строй Делюкс", участником которого являлась его супруга, подписал ряд документов о якобы выполненных работах в полном объеме и в установленный срок.

В результате чего на расчетный счет ООО "Строй Делюкс" были перечислены денежные средства в размере более 2,8 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.