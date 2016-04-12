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Происшествия

12 апреля 2016, 16:58

Гражданина Узбекистана приговорили к 18 годам заключения за убийство таксиста

суд суды приговор убийство

Фото: m24.ru/Федор Савинцев

Московский областной суд приговорил гражданина Узбекистана к 18 годам лишения свободы за убийство таксиста, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Кроме того, 9 лет и 10 месяцев лишения свободы получил его соучастник – несовершеннолетний житель города Озеры.

Суд установил, что 25 января 2015 года осужденные остановили в Бронницах такси в состоянии алкогольного опьянения и попросили отвезти их в деревню Бисерово Раменского района. Приехав к оговоренному месту, Азизбек Кодиркулов с сообщником напали на водителя.

Таксисту нанесли удары ножом в область грудной клетки и живота, а также кастетом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Нападавшие украли у водителя планшет, мобильный телефон и около 12 тысяч рублей.

Напомним, в марте Мосгорсуд приговорил двоих мужчин к 19 годам лишения свободы за убийство двух таксистов в Москве. Следствие установило, 24-летний гражданин Таджикистана Фуркат Холов и 30-летний гражданин Узбекистана Санатжон Хайруллаев вместе с соучастником совершили в столице убийство двух таксистов, чтобы завладеть их автомобилями.

27 декабря 2014 года Холов и Хайруллаев выстрелили в шею водителя такси из травматического пистолета, затем нанесли ему более девяти ударов монтировкой по голове и задушили ремнем. От полученных травм водитель скончался на месте.

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