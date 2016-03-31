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31 марта 2016, 20:29

В субботнике на Крымской набережной смогут принять участие все желающие

субботники парки Парк искусств МУЗЕОН

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Все желающие смогут принять участие в ландшафтной акции-субботнике "Весенняя стрижка", которая пройдет на Крымской набережной в парке искусств МУЗЕОН 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"Вооружившись секаторами и садовыми ножницами, под пристальным наблюдением ландшафтного архитектора Анны Андреевой, все желающие могут заняться стрижкой сухой луговой травы на холмах Крымской набережной и подровнять ивы сорта "Маяк". Обрезанные черенки можно будет забрать домой и вырастить пушистый куст редкой ивы прямо у себя на балконе или на даче", – говорится в сообщении.

Перед началом акции Андреева расскажет участникам о том, какие растения можно встретить на набережной, как создать клумбу в стиле new perennials и как правильно ухаживать за многолетниками. Во время акции будут выступать диджеи.

Прошлой весной участники акции освободили 1,4 тысячи квадратных метро цветников от сухой травы и растений, обрезав 63 куста ивы и собрав более 30 мешков соломы.

Напомним, общегородские субботники пройдут в столице 16 и 23 апреля.

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