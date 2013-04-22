Субботник в гимназии на востоке Москвы - Александр Васильев

Жители района Перово провели субботник на территории Московской международной гимназии, которая расположена по адресу 3-я Владимирская улица дом №5.
Фото:Александр Васильев
22 апреля 2013, 10:05Общество
