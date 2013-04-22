Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2013, 10:05

Общество

Субботник в гимназии на востоке Москвы - Александр Васильев

Жители района Перово провели субботник на территории Московской международной гимназии, которая расположена по адресу 3-я Владимирская улица дом №5.

Фото:Александр Васильев

Фото:Александр Васильев

Фото:Александр Васильев

Фото:Александр Васильев

Сюжет: Конкурс на лучший двор
субботники дворы уборка новости читателей московский папарацци

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика