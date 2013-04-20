Форма поиска по сайту

20 апреля 2013, 11:47

Общество

Благоустройство двора в Кунцево - Ольга Вишнякова

Фото: Ольга Вишнякова

Жители Кунцево благоустроили двор по ул. Академика Павлова, д.40 к.2.

Сюжет: Конкурс на лучший двор
субботники уборка новости читателей московский папарацци

