"Преступление и наказание" назвали лучшим студенческим спектаклем

Фото: пресс-служба ТЦ "На Страстном"

В Москве завершился IX международный фестиваль студенческих и дипломных спектаклей "Твой шанс", который проходил с 15 по 26 мая на площадке театрального центра "На Страстном". Зрителям показали 20 постановок лучших театральных школ России, Швейцарии, Германии, Польши, Словакии, Швейцарии и Чехии.

Гран-при фестиваля завоевал спектакль "Преступление и наказание" (курс Льва Эренбурга, Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества). В течение всего следующего театрального сезона этот спектакль будет идти на сцене ТЦ "На Страстном".

Приз за лучшую работу, представленную на выставке молодых театральных художников, получила Анжелика Бажина, подготовившая для конкурса макет к спектаклю "Бег" по Булгакову. Постановку представили актеры Школы-студии МХАТ, сообщили М24.ru организаторы.

Добавим, что в фестивальные дни помимо представления спектаклей состоялось 9 концертов музыкальных групп, 5 открытых репетиций, а также были организованы презентации новых книг о театре, мастер-классы и конкурс рецензий для молодых критиков. А еще в рамках фестиваля функционировали кастинговые и продюсерские агентства.

Первый фестиваль "Твой шанс" прошел в мае 2005 года. Со временем городской проект приобрел федеральное, а после и международное значение. За время существования мероприятия в нем приняли участие все ведущие театральные школы мира.