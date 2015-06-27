Студенты Бауманки устроили массовые гонки на эмалированных тазах

Студенты устроили массовое катание на эмалированных тазах

На Измайловском проспекте студенты МГТУ имени Баумана устроили массовое катание на эмалированных тазах. Таким шумным и креативным способом десятки молодых людей отпраздновали окончание обучения, сообщает телеканал "Москва 24".

Правда, веселье пришлось не по нраву местным жителям. Люди вызвали полицию. В итоге приехал отряд ОМОНа и студенческие гуляния пришлось перевести в более спокойное русло.

Традиция катания на тазах в Бауманке существует уже много лет. Раньше дипломы защищались зимой, и на эмалированых поддонах кататься было вполне логично.

Позднее ввели шестилетнюю форму обучения, и защищаться стали летом. А веселый обычай адаптировали – вместо снежных горок стали спускаться с лестницы общежития и кататься по асфальту.