Доступ к бесплатному Wi-Fi получили более 77 тысяч студентов

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Департамент информационных технологий ко Дню всех студентов - 25 января - подключил к сети Wi-Fi 121 общежитие 26 московских вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

Доступ в сеть организован по двум моделям: субсидийной и сервисной. В рамках первой модели для получения услуги было необходимо подать заявку на целевую субсидию. Этой возможностью воспользовались 10 вузов, в том числе РГГУ, РУДН, МАТИ, МИИТ, МТУСИ, МАИ, МГТУ имени Баумана, МИСиС, "Станкин" и МГЛУ, предоставив доступ к Wi-Fi более 34 тысячам студентам в 58 общежитиях.

По сервисной модели было смонтировано еще 4 тысячи точек доступа, через которые беспроводной доступ к сети Интернет получили 63 общежития и 2 учебных корпуса 16 вузов Москвы, в которых проживает порядка 43 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что операторы "Вымпелком" ("Билайн") и МГТС победили в аукционе на право предоставления бесплатного доступа к сети Wi-Fi в московских вузах и общежитиях.

Беспроводной интернет должны проведести в 37 вузов и 145 общежитий столицы, доступ к Сети получат 85 тысяч студентов. При этом к одному роутеру смогут подключаться 15 человек. Завершится работа по подключению к Wi-Fi должна не позднее ноября 2016 года.