Московские студенты-медики смогут получать компенсации на питание

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Получать денежные компенсации на питание при желании смогут студенты медицинских училищ и колледжей Москвы, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Георгий Голухов.

По его словам, выбирать место для своего обеда и его ассортимент студенты смогут в целях повышения престижа и привлекательности медицинской профессии среднего медицинского персонала. Кроме того, размер выплат превысит нынешнюю стипендию в восемь раз, - пояснил руководитель департамента.

Стипендия для студентов государственных образовательных организаций составляет 400 рублей, за 24 календарных дня с учетом шестидневного обучения и стоимости обеда 117 рублей, а выплата на одного студента может составить более 3 тысяч рублей в месяц в зависимости от успеваемости и посещаемости студента, - отметил Георгий Голухов.

Как сообщает "Интерфакс", ранее столичное правительство принято решение о компенсационных выплатах студентам всех курсов образовательных организаций столичного департамента здравоохранения.

Отметим, что до настоящего времени студенты медицинских училищ и колледжей могли получить питание только натуральным продуктом и только в образовательной организации.