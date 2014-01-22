Российским вузам запретят устанавливать плату за общежития

Ректорам запретят самостоятельно устанавливать плату за общежития

Ректоров вузов лишат права самостоятельно устанавливать плату за проживание в общежитиях и их ремонт. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Студенты, согласно документу, будут платить за проживание по расценкам учредителей конкретного учебного заведения. Кроме того, предлагается ввести четкую систему расчета и закрепить требования к виду помещений.

"Есть результаты мониторинга, в соответствии с которыми во многих российских вузах в этом году плата за общежития увеличилась где-то в разы, а где-то в десятки раз. У нас есть примеры, когда плата за общежитие выросла в 20 и более раз. Для этого не существует никаких предпосылок, просто ректор вуза решил, что комната будет стоить в 20 раз больше. Сумма, которая собирается с общежитий крупного вуза исчисляется 7 миллионами рублей в месяц. Эти деньги руководитель вуза кладет к себе в карман. Это своеобразный вид заработка на студентах", - заявил в эфире радиостанции "Москва FM" один из авторов законопроекта, депутат Владимир Бурматов.

По его словам, привлечь к уголовной ответственности по данному факту никого невозможно, так как устанавливается условная плата за общежитие в 300 рублей, а все остальные деньги берутся вузом на дополнительные услуги: охрана, проведение интернета, уборка помещений и многих других. Однако, на все эти услуги вузы получают деньги из российского бюджета. Но они взимаются по второму разу со студентов, отметил депутат.

"Платить студенты будут также в высшие учебные заведения, но вот устанавливать плату за общежития будут учредители конкретного учебного заведения. Так, если вуз медицинский, то он относится к сфере здравоохранения. То в этом случае плату за общежитие будет устанавливать министерство здравоохранения России и так далее", - пояснил Владимир Бурматов.

Он также добавил, что после принятия этого законопроекта будет закрыта так называемая "серая схема", по которой можно было взимать и плату за общежитие, и плату за охрану. "Это в законопроекте четко прописано. Таким образом, будет установлена максимальная планка, выше которой ректоры повышать стоимость общежитий не смогут", - подытожил Бурматов.