21 октября 2013, 08:39

Общество

Студент ВГИКа найден мертвым на козырьке общежития в СВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Тело студента третьего курса ВГИКа накануне днем найдено на козырьке общежития, расположенного на улице Бориса Галушкина, 7. Сообщение об обнаружении поступило в полицию в 15.16.

На теле молодого человека 1989 года рождения присутствуют травмы, характерные для падения с высоты.

"По предварительным данным, молодой человек выпрыгнул из окна комнаты общежития ВГИК, расположенной на 10 этаже. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в Следственном комитете России.

Известно, что погибший проживал в данном общежитии.

