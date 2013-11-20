Москва заняла 38-е место среди лучших студенческих городов мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва заняла 38-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира "QS Best Student Cities 2013".

Первое место досталось Парижу, второе – Лондону, а третье – Сингапуру. В первую десятку лучших городов для студентов также вошли Сидней, Монреаль, Бостон, Мельбурн, Цюрих, Гонконг и Мюнхен.

В прошлом году столица России заняла 37-е место.

В рейтинге участвовали города мира с численностью населения не менее 250 тысяч человек, имеющих не менее двух университетов, входящих в список лучших университетов мира QS World University Rankings.

Под эти критерии подошли 98 городов, QS выбрало 50 лучших. Города оценивались по пяти категориям: престиж вузов города, популярность у студентов, уровень жизни, популярность у работодателей и доступность образования.

Рейтинг подготовлен группой РИА Новости в рамках сотрудничества с QS Quacquarelli Symonds.