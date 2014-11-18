Сегодня в СМИ: арест дебоширов, запрет "Евро-3" и услуги ЖКХ для студентов

Фото: M24.ru

Госдума ужесточит ответственность за срыв госзаказов

Государственная Дума рассмотрит законопроект, ужесточающий ответственность за срыв госзаказов, пишут "Ведомости".

Для этого расширяется перечень должностных лиц, которые будут нести ответственность за невыполнение обязанностей и причинение вреда государству наравне с чиновниками.

Также добавляется отдельная ответственность за халатность, повлекшую особо крупный ущерб — более 7,5 миллиона рублей (сейчас в статье есть только крупный ущерб — 1,5 миллиона рублей).

В России прекратят продажу топлива "Евро-3"

С января 2015 года на российских автозаправках перестанут продавать бензин экологического класса "Евро-3", сообщает "Коммерсантъ".

Как обещают эксперты, на стоимости топлива это не сильно отразится. Необоснованный рост цен сможет остановить и государство – по мнению ФАС, у правительства должны быть в запасе дополнительные опции наполнения внутреннего рынка.

Домашних дебоширов будут сажать на 15 суток

Госдума рассматривает законопроект, который вводит наказание для домашних дебоширов, сообщает "Российская газета".

Для этого предлагается применять к ним статью "Мелкое хулиганство". Наказание по ней - штраф до 2 тысяч рублей, административный арест до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до 40 часов.

Студенты из общежитий будут меньше платить за коммуналку

Студенты, проживающие в общежитиях, будут меньше платить за коммунальные услуги, передает "Российская газета".

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, для учащихся сделают понижающие коэффициенты: на отопление – 50%, а за электроэнергию они будут платить 90%.

Разницу принимают на себя образовательные организации.

ЦБ возьмет на себя функции расчетного банка для Visa и MasterCard

Центробанк России возьмет на себя функции расчетного банка для платежных систем Visa и MasterCard, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас эти функции выполняют Сбербанк и ВТБ. Таким образом, реформа, начатая российскими властями после блокировки карт ряда российских банков, может частично затронуть бизнес крупных российских игроков.

"Аэрофлот" может убрать часть рейсов из Шереметьево

"Аэрофлот" снова рассматривает вариант переноса части рейсов из Шереметьево в другие аэропорты, сообщает "Коммерсантъ". Перевозчик прогнозирует, что его базовый авиаузел не успеет построить третью взлетно-посадочную полосу.

Сейчас это планируется сделать до начала ЧМ по футболу, но эксперты считают, что уложиться в сроки будет трудно.