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Культура

14 августа 2014, 10:36

Выставка работ студентов творческих вузов Москвы открылась в ArtPlay

студенты выставки художники экспозиции Центр дизайна Artplay

"Афиша": В центре ArtPlay открылся проект Rezervacia

В рамках проекта Student Art Prom в центре дизайна ArtPlay посетителям представляют молодое искусство. Здесь можно увидеть работы выпускников художественных училищ - от консервативной "Строгановки" до вузов, занимающихся contemporary art, сообщает телеканал "Москва 24".

Один из самых интересных сегментов экспозиции - кураторский проект Rezervacia, организованный на базе школы современного искусства "Свободные мастерские".

"Интересно выбирать не очень конкретные темы, которые имеют разные трактовки. Тогда можно в зависимости от индивидуальности художника выявить наиболее интересные его черты. Каждый из нас создает свою собственную резервацию, в которой пребывает. Для кого-то это зона комфорта, для некоторых – замкнутая среда", - рассказала руководитель школы "Свободные мастерские" Дарья Камышникова.

Каждый художник понимает резервацию по-своему. Одни помещают фигурки людей в стеклянные шары, другие заключают своих лирических героев в пространство компьютерной игры.

По словам куратора выставки Юлии Рыбаковой, над проектом начали работать еще в прошлом году, не предполагая, что понятие "резервация" приобретет такую острую актуальность сегодня.

Выставка продлится до 29 августа. Вход свободный.

Объединенная выставка творческих вузов Москвы Student Art Prom впервые прошла в 2012 году. Ее куратором являлась бывшая арт-директор центра ArtPlay Алина Сапрыкина.

В 2014-м Student Art Prom – параллельный проект IV Московской международной биеннале молодого искусства.

В нынешнюю экспозицию включили итоговые работы студентов Архитектурной школы МАРШ, Института проблем современного искусства, Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, МГХПА им. С. Г. Строганова и Школы современного искусства.

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