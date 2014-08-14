Выставка работ студентов творческих вузов Москвы открылась в ArtPlay

В рамках проекта Student Art Prom в центре дизайна ArtPlay посетителям представляют молодое искусство. Здесь можно увидеть работы выпускников художественных училищ - от консервативной "Строгановки" до вузов, занимающихся contemporary art, сообщает телеканал "Москва 24".
Один из самых интересных сегментов экспозиции - кураторский проект Rezervacia, организованный на базе школы современного искусства "Свободные мастерские".
"Интересно выбирать не очень конкретные темы, которые имеют разные трактовки. Тогда можно в зависимости от индивидуальности художника выявить наиболее интересные его черты. Каждый из нас создает свою собственную резервацию, в которой пребывает. Для кого-то это зона комфорта, для некоторых – замкнутая среда", - рассказала руководитель школы "Свободные мастерские" Дарья Камышникова.
Каждый художник понимает резервацию по-своему. Одни помещают фигурки людей в стеклянные шары, другие заключают своих лирических героев в пространство компьютерной игры.
По словам куратора выставки Юлии Рыбаковой, над проектом начали работать еще в прошлом году, не предполагая, что понятие "резервация" приобретет такую острую актуальность сегодня.
Выставка продлится до 29 августа. Вход свободный.
В 2014-м Student Art Prom – параллельный проект IV Московской международной биеннале молодого искусства.
В нынешнюю экспозицию включили итоговые работы студентов Архитектурной школы МАРШ, Института проблем современного искусства, Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, МГХПА им. С. Г. Строганова и Школы современного искусства.
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