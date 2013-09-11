Столичные студенты примут участие в соревновании "Городской Лабиринт"

Фото: m24.ru

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в третий раз проведет студенческое соревнование по городскому ориентированию "Городской Лабиринт". Мероприятие состоится 29 сентября 2013 года и соберет свыше 500 студентов.

Участники соревнования должны будут преодолеть маршрут, длина которого составит 20 километров за наименьшее количество времени, а также обнаружить несколько контрольных пунктов, которые будут расположены в разных местах Москвы.

Соревнования будут проходить в двух категориях: велосипедная и пешая. Для участия в конкурсе приглашаются студенты и школьники столичных образовательных учреждений.

К участию в мероприятии будут допущены команды в составе от 2 до 5 человек, количество команд от учебного заведения неограниченно. Участие бесплатное.

Заявки принимаются до 25 сентября на сайте gorlab.mgugik.ru.