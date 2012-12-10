10% московских старшеклассников, прошедших тест, употребляли наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутатские комиссии Мосгордумы обсудили законопроект о добровольном тестировании школьников на употребление наркотиков. Пока в столице действуют правила, по которым, если молодой человек или его родители хотят сделать тест, то платить за это должны они сами. Если же закон будет принят, эти обязательства возьмет на себя бюджет города.

На сегодня региональные законы приняты в семи субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба столичного парламента.

По словам директора Московского научного центра наркологии Евгения Брюна, эксперты начали тестировать учащихся в столице еще 10 лет назад. На сегодня порядка 15-30 процентов обследованных студентов и 10 процентов обследованных старшеклассников имеют опыт употребления наркотиков.

Центр работает по следующей схеме: заключается договор с образовательным учреждением, проводятся специальные семинары с преподавателями, родителями, учащимися, а после анонимное анкетирование. Те, кто хотят пройти тест, пишут заявление (за детей до 16 лет его пишут родители). Если тест выявляет следы приема наркотиков, с учащимся проводят беседы.

"Наша задача - выявить факторы риска и помочь молодому человеку их преодолеть", - отметил Евгений Брюн. Работа ведется не анонимно, но максимально конфиденциально.

При этом, в одном из столичных вузов после проведенной работы, количество принимающих наркотики упало с 15 до 2 процентов, добавил эксперт.

По словам директора центра, массовое тестирование будет стоить 1200 рублей за один анализ. Выявление одного употребляющего из ста обследованных обойдется бюджету в сумму порядка 10 тысяч рублей. Все семинары и анкетирование специалисты центра выполняют согласно должностным обязанностям за заработную плату.

При этом центр готов взять ряд учебных заведений в качестве пилотного проекта, а деньги на него выделит департамент здравоохранения. На данном примере и будут просчитаны расходы бюджета, пока же средства на эти цели не предусмотрены.

По итогам обсуждения члены комиссий приняли решение рекомендовать депутатам поддержать законопроект в первом чтении и внести некоторые поправки.