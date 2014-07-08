Студент из Африки поплыл за женщиной и утонул в московском пруду

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Cтудент из Африки утонул на Терлецких прудах на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что около 21:30 в понедельник мужчина бросился в пруд и поплыл за женщиной, после чего нырнул, но не появился вновь над поверхностью воды. Через полчаса было обнаружено тело 24-летнего студента, приезжего из одной из африканских стран. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Позже оказалось, что погибший - сын посла Сьерра-Леоне Ямбаса Саргена. В карманах погибшего нашли дипломатическую карточку и студенческий билет Российского геологоразведочного университета.