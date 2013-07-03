Стоит ли сдавать квартиру студентам

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В преддверии начала учебного года на рынке городской аренды назревает ажиотаж, связанный с прибытием в Москву студентов из других городов. Эксперты советуют не бояться сдавать им жилье, однако договоры следует заключать с родителями.

Имеет смысл каждую комнату сдавать отдельно, таким образом суммарно выручить получится больше. Цена за комнату в столице сейчас варьируется от 15 до 18 тысяч рублей, исходя из этого трехкомнатная квартира принесет порядка 60 рублей в месяц. Как вариант - студенческая аренда вскладчину.

Бояться разгрома не стоит - большинство иногородних студентов нацелены на учебу и дорожат своими местами в московских вузах, поэтому жить в арендованной квартире они будут долго и аккуратно, уверены специалисты в сфере аренды.

Зачастую обучение и жилье в столице оплачивают родители студентов, с ними стоит заключать договор аренды, сообщает "Миэль-Аренда". Для минимизации рисков владелец жилья должен четко прописывать в документе все правила проживания в своей квартире и штрафные санкции за их нарушение. Таким образом, в соблюдении порядка в квартире будут заинтересованы и студенты, и родители.