Оригами и стекло. Как будут выглядеть четыре станции красной ветки

В конце этого года могут открыть движение на новом участке Сокольнической линии – от станции "Саларьево" до "Столбово". Как сообщил журналистам первый заместитель Департамента строительства Петр Аксенов, поезда на линии планирузапустить уже в декабре. По его словам, в бетоне станции построены и начались отделочные работы. Как после их окончания будут выглядеть новые станции красной линии – в материале портала Москва 24.

По дачному поселку





Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первой на новом участке будет станция "Филатов луг". Название станция получила от близлежащего дачного поселка в поселении Сосенское в Новомосковском округе. Станционная платформа расположена вдоль трассы Солнцево-Бутово-Видное, автополосы окружают железнодорожные пути.

У станции "Филатов луг" планируется один вестибюль. На платформу пассажиры будут спускаться по лестнице, а выходить из вестибюля на обе стороны трассы Солнцево-Бутово-Видное по наземным переходам – "конкорсам".

Двойник





Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За "Филатовым лугом" также между полосами автодороги Солнцево-Бутово-Видное поезд остановится на станции "Прокшино". Внешне станции будут похожи друг на друга, их построят по одному принципу – островная платформа с двумя рядами колонн, застекленные стены вдоль путей, позволяющие проникать солнцу, а потолки украсят металлокомпозитной конструкцией. Подъемники на станции оборудуют платформой для маломобильных граждан.

Перегоны от "Филатового луга" до "Прокшино" и половину пути от "Прокшино" в сторону "Ольховой" закроют навесами, защищающими от осадков. Форма навесов будет аэродинамической, повторяющей контур движущегося поезда. Боковые стены навесов сделают из алюминиевых реек, благодаря этому в тоннель будет попадать воздух, а пассажиры смогут любоваться панорамными видами "Новой Москвы".

Главная станция ТиНАО в стиле оригами

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Наземный вестибюль станции "Ольховая", следующей за "Прокшино", построят в виде бумажного самолетика. В архитектурной концепции станции используют японский стиль декоративно-прикладного искусства оригами.

Здания в таком стиле визуально напоминают фигуры, сложенные из квадратных листов бумаги. Металлическая конструкция наземного вестибюля "Ольховой" повторит форму бумажного самолетика.

В стиле оригами построены концертный зал Tiroles Festpiele в Австрии, музейный комплекс Karuizawa в Японии, а также музей искусств в столице Израиля Тель-Авиве.

Вестибюль интегрируют с пешеходным переходом через магистраль Солнцево-Бутово-Видное. Во внутренней отделке станции будут использовать белые цвета, желтые и оранжевые. Стены и колонны сделают из мрамора, а пол – из гранита.

Рядом с вестибюлем станции "Ольховая" строится административно-деловой центр. Сюда планирует в этом году переехать префектура Троицкого и Новомосковского округов. Вблизи станции также строятся больница и жилой комплекс.

"Столбово" над "Столбово"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Доезжать поезда после открытия нового участка Сокольнической линии будут до станции "Столбово". Ее построили под землей, но на небольшой глубине – около девяти метров.

Станция будет иметь два вестибюля, их наземные павильоны облицуют серым и коричневым гранитом, а боковые стены выполнят из стекла. В отделке подземного пространства будут также использовать натуральные материалы: в облицовке стен и колонн – мрамор, а пола – гранит. "Столбово" сделают в белых, серых и бежевых тонах.

В западном торце платформы строится тоннель для пересадки на станцию "Столбово" радиальной Новаторской линии в Коммунарку, которую тянут от Большой кольцевой линии. Вторую станцию "Столбово" построили в бетоне под станцией Сокольнической линии.

За станцией "Столбово" красную линию протянут еще на одну станцию с рабочим названием "Новомосковская". Такое решение недавно приняли московские власти.