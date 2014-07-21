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Социальные объекты

21 июля 2014, 09:51

В школе в ЮВАО появится зал с музыкальными инструментами

стройкомплекс Москвы социальные объекты строительство и реконструкция строительство школ

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершается строительство нового корпуса школы №481 на юго-востоке Москвы. В здании смогут учиться около 300 человек, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Строение появится по адресу улица Нижегородская, дом 75. В настоящее время подходят к концу отделочные работы. Прилегающую территорию благоустроят - оборудуют площадки с теневыми навесами и спортивные "коробки". Недалеко от здания разобьют цветники, посадят деревья и кустарники.

В новом корпусе школы оборудуют актовый зал, оснащенный разнообразными музыкальными инструментами. В спортзале установят современное спортивное оборудование и инвентарь. Кроме того, в здании создадут блок медицинских помещений и кабинеты логопеда и психиатра.

Всего в этом году в столице за счет бюджета построят 23 детских сада, 8 школ и 11 блоков начальных классов.

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