В школе в ЮВАО появится зал с музыкальными инструментами

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Завершается строительство нового корпуса школы №481 на юго-востоке Москвы. В здании смогут учиться около 300 человек, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Строение появится по адресу улица Нижегородская, дом 75. В настоящее время подходят к концу отделочные работы. Прилегающую территорию благоустроят - оборудуют площадки с теневыми навесами и спортивные "коробки". Недалеко от здания разобьют цветники, посадят деревья и кустарники.

В новом корпусе школы оборудуют актовый зал, оснащенный разнообразными музыкальными инструментами. В спортзале установят современное спортивное оборудование и инвентарь. Кроме того, в здании создадут блок медицинских помещений и кабинеты логопеда и психиатра.

Всего в этом году в столице за счет бюджета построят 23 детских сада, 8 школ и 11 блоков начальных классов.