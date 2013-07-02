Создание рабочих мест в Новой Москве улучшит дорожную ситуацию

"Большое интервью": Марат Хуснуллин о развитии Новой Москвы

Одна из основных задач развития новой территории Москвы – создание дополнительных рабочих мест. Они позволят "оттянуть" значительную часть рабочих мест из центра города к периферии. Об этом сообщил и.о. заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день мы предполагаем, что на новых территориях возможно разместить полтора миллиона рабочих мест", – отметил Хуснуллин в интервью каналу "Москва 24". По его словам, это позволит жителям работать недалеко от дома, что значительно улучшит дорожную ситуацию. "Создавая рабочие места, мы 10-15% трафика всей Москвы оттягиваем на новую территорию", – заявил и.о. заммэра Москвы.

Он отметил, что исходя из этой задачи будет развиваться и транспортная модель Новой Москвы. Положительные изменения местные жители смогут почувствовать в ближайшие 5-7 лет.

По данным Хуснуллина, генплан присоединенной территории может быть разработан уже к концу лета. При этом сложившаяся застройка будет максимально интегрироваться в общую программу развития.