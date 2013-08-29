В столице разработали проекты домов для жильцов сносимых пятиэтажек

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В Москве разработаны типовые проекты трех серий многоэтажных домов. В этих домах будут предоставлять квартиры жильцам сносимых пятиэтажек и очередникам, сообщил в четверг и.о. руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Три серии различных этажностей (11-18, 6-14 и 25 этажей) полностью соответствуют действующим нормативным документам по квартирному составу и площадям квартир и будут предоставляться при переселении семей из сносимого пятиэтажного жилого фонда и очередникам", - сказал он.

По словам Левкина, проекты были разработаны Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

Говоря о важнейших составляющих комфортной городской среды, Левкин назвал такие критерии, как город без пробок, метро в шаговой доступности, равномерное развитие города, обеспеченность населения объектами соцкультбыта и здравоохранения.

Все это включено в адресную инвестиционную программу Москвы на 2012-2015 годы, отметил и.о. главы департамента.

По его словам, в настоящее время программа сосредоточена на самых актуальных потребностях жителей мегаполиса: развитии транспортной системы, увеличении темпов строительства социально значимых объектов, обустройстве исторического центра Москвы.

Главным приоритетом, учитывая рост количества легкового автотранспорта в городе, стало развитие дорог, общественного транспорта, строительство транспортно-пересадочных узлов и станций метро. Так, к 2016 году в Москве планируется построить порядка 350 километров дорог; 60 километров линий метрополитена; 127 капитальных и 91 плоскостной ТПУ; 90 перехватывающих парковок. В рамках реализации перспективной программы развития Московского метро до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 160 километров новых линий и 75 станций, девять новых депо, а также полностью заменить изношенное вентиляторное оборудование и эскалаторы.