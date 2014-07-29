К концу года 12 госуслуг в сфере строительства будут оказывать онлайн

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До конца 2014 года еще три государственные услуги в сфере строительства переведут в электронный вид, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Через интернет будут выдавать разрешения на перемещение отходов строительства и сноса (в том числе грунтов). Также Стройкомплекс будет высылать электронные заключения о том, правильно ли составлена смета объектов капстроительства.

Помимо этого ведомство будет принимать в электронном виде извещения о начале и окончании строительства. Как рассказали M24.ru в департаменте градостроительной политики, перевод этих услуг в электронный вид сократит время и снизит коррупционные риски.

Сейчас на портале госуслуг Москвы можно получить девять услуг в области строительства. Например, с февраля 2013 года по сети выдают разрешения на строительство. Последнее новшество появилось в мае 2014 года - "Согласование дизайн-проекта размещения вывески".

"Нет необходимости собирать огромное количество документов: они имеются в распоряжении госорганов и передаются между ведомствами через базовый регистр информации", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, на портале заявитель может отследить ход рассмотрения своего обращения.