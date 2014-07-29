К концу года 12 госуслуг в сфере строительства будут оказывать онлайн

Фото: M24.ru
До конца 2014 года еще три государственные услуги в сфере строительства переведут в электронный вид, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
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Через интернет будут выдавать разрешения на перемещение отходов строительства и сноса (в том числе грунтов). Также Стройкомплекс будет высылать электронные заключения о том, правильно ли составлена смета объектов капстроительства.
Помимо этого ведомство будет принимать в электронном виде извещения о начале и окончании строительства. Как рассказали M24.ru в департаменте градостроительной политики, перевод этих услуг в электронный вид сократит время и снизит коррупционные риски.
Сейчас на портале госуслуг Москвы можно получить девять услуг в области строительства. Например, с февраля 2013 года по сети выдают разрешения на строительство. Последнее новшество появилось в мае 2014 года - "Согласование дизайн-проекта размещения вывески".
"Нет необходимости собирать огромное количество документов: они имеются в распоряжении госорганов и передаются между ведомствами через базовый регистр информации", - отметили в ведомстве.
Помимо этого, на портале заявитель может отследить ход рассмотрения своего обращения.
Электронные услуги Стройкомплекса• Подготовка, утверждение и изменение градостроительного плана земельного участка (Москомархитектура)
• Выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта
• Оформление паспорта колористического решения (Москомархитектура)
• Выдача разрешений на строительство (Мосгосстройнадзор)
• Выдача продлений разрешения на строительство (Мосгосстройнадзор)
• Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (Мосгосстройнадзор)
• Выдача заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам (Мосгосстройнадзор)
• Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Мосгосэкспертиза)
• Согласование дизайн-проекта размещения вывески
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