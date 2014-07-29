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29 июля 2014, 13:10

Заявления на предоставление госуслуг будут регистрировать за 15 минут

строительство госуслуги постановления

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти решили ввести изменения в постановление о предоставлении госуслуг в части "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" и "Выдача разрешения на строительство". Время ожидания в очереди при подаче заявлений сократится с 20 до 15 минут.

Кроме того, теперь застройщик будет обязан предоставить поручительство банка или договор страхования гражданской ответственности, чтобы продлить разрешение на долевое строительство. Таким образом, если застройщик не будет исполнять свои обязательства, интересы дольщиков будут защищены.

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Кроме того, в случае реконструкции многоквартирного дома застройщик обязан предоставить решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, чтобы получить разрешение на строительство.

Чтобы продлить разрешение на строительство капитального объекта, больше не придется самостоятельно собирать и предоставлять документы - сбором будет заниматься уполномоченный орган государственной власти.

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