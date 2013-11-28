Новые лифты будут испытывать на самой высокой башне в России

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На Серпуховском лифтостроительном заводе к весне 2014 года начнет работать самая высокая башня в России и Европе, сообщил главный инженер предприятия Олег Максаков.

В высоту башня будет 90 метров, или как 33-этажный дом. В ней расположатся десять испытательных ячеек, при помощи которых будут проводить испытания лифтов грузоподъемностью от 300 килограммов до 5 тонн. Максимальная скорость при испытаниях составит 8 метров в секунду.

"Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, а лифты, которые производятся на лифтостроительном заводе, проходят испытания в другом центре", - цитирует РИА Новости слова Олега Максакова.

По его словам, за первые три месяца своей работы Серпуховский завод изготовил около 150 лифтов. Они в ближайшее время будут переданы на объекты столичной компании "СУ-155". А к 2015-2016 годам завод должен выйти на мощность 15 тысяч лифтов в год, - отметил Максаков.

За счет инвесторов в строительство завода было вложено 3 миллиарда рублей. Первый камень в основание завода был заложен 5 лет назад - в 2008 году. Серпуховский лифтостроительный завод - это часть промышленного кластера, где ГК "СУ-155" запланировало строительство еще двух заводов и одного транспортного предприятия.