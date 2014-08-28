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28 августа 2014, 23:58

Гендиректора строительной компании подозревают в многомиллионных аферах

строительство мошенничество криминал задержания уголовные расследования

Фото: ИТАР-ТАСС

Гендиректора строительной компании задержали по подозрению в мошенничестве со средствами дольщиков, сообщает в четверг, 28 августа, пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным следствия, от мошеннических действий бизнесмена пострадало более 700 человек. В частности, мужчину подозревают в хищении денег юридических и физических лиц, приобретавших недвижимость в жилых комплексах "Некрасовский" и "Южная Звезда".

Оперативниками было установлено, что в с 2005 по 2011 год руководители строительной компании заключали договоры долевого участия в строительстве с юридическими и физическими лицами. Согласно условиям договоров, срок окончания строительства ЖК "Южная Звезда" был установлен на II полугодие 2008 года, ЖК "Некрасовский" - на декабрь 2011 года.

Однако своих обязательств соучастники не выполнили, жилые дома не построили, а полученные денежные средства присвоили и распорядились ими по собственному усмотрению. Ущерб от противоправной деятельности этих лиц составляет несколько сотен миллионов рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование дела продолжается. Имя гендиректора и название его компании в полиции пока не называют.

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