Дорожные работы на Покровке не остановят из-за останков - археологи

На Покровке дорожные рабочие обнаружили человеческие останки

Дорожные работы на Покровке приостановлены не будут, сообщила в понедельник пресс-секретарь департамента капитального ремонта жилищного фонда Татьяна Блинова.

Напомним, что при проведении земляных работ в районе дома 2/1 на Покровке рабочие 25 июля обнаружили захоронение. На место работ прибыли полицейские и археологи.

Татьяна Блинова сообщила, что у департамента капитального ремонта жилищного фонда заключен контракт с археологами. В центре города при проведении дорожных работ часто находят археологические объекты, которые нуждаются в экспертизе. Группа археологов в таком случае приезжает на место, фиксирует все необходимые данные, после чего сообщает, можно ли продолжать работы или нет.

По словам археологов, приостанавливать работы рядом с домом 2/1 на Покровке необходимости нет. "После того, как найденные останки были необходимым образом зафиксированы и отправлены на экспертизу, археологи сделали заключение, что работы можно продолжать", - добавила Татьяна Блинова.