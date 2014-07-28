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28 июля 2014, 20:02

Дорожные работы на Покровке не остановят из-за останков - археологи

строительство археология Покровка культурное наследие останки

На Покровке дорожные рабочие обнаружили человеческие останки

Дорожные работы на Покровке приостановлены не будут, сообщила в понедельник пресс-секретарь департамента капитального ремонта жилищного фонда Татьяна Блинова.

Напомним, что при проведении земляных работ в районе дома 2/1 на Покровке рабочие 25 июля обнаружили захоронение. На место работ прибыли полицейские и археологи.

Татьяна Блинова сообщила, что у департамента капитального ремонта жилищного фонда заключен контракт с археологами. В центре города при проведении дорожных работ часто находят археологические объекты, которые нуждаются в экспертизе. Группа археологов в таком случае приезжает на место, фиксирует все необходимые данные, после чего сообщает, можно ли продолжать работы или нет.

По словам археологов, приостанавливать работы рядом с домом 2/1 на Покровке необходимости нет. "После того, как найденные останки были необходимым образом зафиксированы и отправлены на экспертизу, археологи сделали заключение, что работы можно продолжать", - добавила Татьяна Блинова.

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