ФОК с с бассейном построят на северо-востоке Москвы

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи кв. метров построят на северо-востоке Москвы, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Сейчас территория, расположенная по адресу: Анадырский проезд, вл. 59 свободна от застройки и одобрена жителями на публичных слушаниях под дальнейшую застройку.

Кроме того, в микрорайоне 4АБ, корп. 223 муниципального образования Северное будет построен магазин площадью 2,1 тысячи кв. метров. В ведомстве отметили, что проведение публичных слушаний по этому участку не требуется, поскольку он расположен на территории промзоны и подлежит реорганизации.