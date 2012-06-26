Детские сады с бассейнами сочли слишком дорогими

В скором времени бассейны будут строить только в крупных дошкольных учреждениях столицы. По мнению городских властей, садики с бассейнами слишком дороги в эксплуатации.

«Та сеть детских садов, которая уже построена с бассейном, будет эксплуатироваться. Но то, что будет строиться, мы еще серьезно подумаем, зачем там бассейн. В маленьких детских садах точно откажемся, а в детский сад на 280 человек – подумаем», – сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

По словам Решетникова, эксплуатация детского сада с бассейном обходится дороже эксплуатации детского сада без него примерно на 100 тысяч рублей в месяц.

«Бассейн съедает до 10% от текущих затрат на общее финансирование садиков», – пояснил глава департамента.

Кроме того, по словам Решетникова, власти города планируют строить детские сады и с привлечением частных инвестиций. Одной из мер такого строительства является передача на концессию, сообщает РИА Новости.