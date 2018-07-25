В Крылатском завершилось строительство крытого бассейна

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Строительство крытого оздоровительного центра с бассейнами завершилось в Крылатском на Гребном канале. Работы вели с мая 2016 года.

В новом спортивном центре площадью 3,5 тысячи квадратных метров есть два бассейна, один из них предназначен для взрослых – размером 25 на 16 метров. В нем восемь дорожек для оздоровительного плавания, развивающих упражнений и игр в воде команд гребцов и каноэ, есть также часть, предназначенная для свободного плавания. Дети будут пользоваться бассейном размером 10 на 6 метров.

В центре разместился и зал для "сухого плавания", где пловцы могут упражняться на суше. Есть отдельный тренажерный зал. Остальные площади использовали под комнаты инструкторов, сауну, буфет на 40 мест и технические помещения.

Учебные занятия гребцов, учащихся спортивных школ и студентов проходят в центре с февраля 2018 года. Там также состоялись несколько спортивных мероприятий и началась оздоровительная работа со всеми желающими.

Новый спортцентр рассчитан на 120 посещений в смену. Его спроектировало АО " Экспериментальный научно-проектный институт". Генеральным подрядчиком выступило АО "1015 Управление специализированных монтажных работ".

Реконструкция Гребного канала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Гребной канал в Крылатском – один из лучших в мире комплексов для тренировок и соревнований по гребле. Его соорудили в 1972–1973 годах для 66-го Чемпионата Европы по этому виду спорта. Длина канала составляет 2 340 метров, ширина основного русла – 125 метров, ширина возвратного русла – 75 метров, глубина варьируется от трех до 3,5 метров. В основном русле помещается до шести дорожек для академической гребли и девять дорожек для соревнований на байдарках и каноэ. На крытой трибуне в финишной зоне размещаются 4 500 зрителей.

Переоснащение канала провели в 2008–2011 годах. Затем началась комплексная реконструкция объекта. Первый этап включал строительство двух соединительных каналов 600 и 1 100 метров с двумя мостами, реконструкцию старого и строительство нового здания эллингов; строительство современной финишной вышки общей площадью 713 квадратных метров и монорельсовой системы для видеосъемки длиной 250 метров. Кроме того, на объекте заменили информационное табло, установили новое оборудование в павильоне для взвешивания и провели ремонт главной трибуны. Также рабочие благоустроили территорию.

Второй этап прошел с сентября 2013 по июль 2014 года. Рабочие возвели четыре дистанционных домика и три вышки. Появился ангар для хранения катеров площадью 722,5 квадратных метров и газовая котельная. Для спортсменов возвели общежития на 100 мест. Четыре строения спортивного комплекса прошли капитальный ремонт.

Во время третьего этапа завершилось строительство спортивно-оздоровительного центра с плавательными бассейнами, до конца года закончится реконструкция газовой котельной.

История спортивных соревнований на Гребном канале

"Обозревая Москву": гребной канал в Крылатском

На Гребном канале в Крылатском регулярно проводятся спортивные соревнования международного, национального и регионального уровня. В летний период там соревнуются в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, гребле на лодках "Дракон", кануполо, плавании на открытой воде. Зимой объект принимает первенства по сноуборду, лыжным гонкам, гребле-индор.

В 2017-2018 годах на канале прошли более 70 соревнований, в которых приняли участие 22,4 тысячи человек. До конца года пройдет еще несколько крупных событий. 28 и 29 июля – Первенство Москвы до 19 лет по академической гребле. 1–3 августа – в аналогичном первенстве соревнуются дети до 13 лет и до 19 лет по гребле на байдарках и каноэ. Кубок Москвы по гребле на байдарках и каноэ пройдет 7 и 8 августа, а 12 августа состоится Московский Триатлон. Всероссийские соревнования по академической гребле назначены на 15 и 16 августа, а 17–20 августа пройдет Кубок России по той же дисциплине. В этом же виде спорта на Первенстве России посоревнуются юноши и девушки до 19 лет 21–24 августа. С 31 августа по 2 сентября пройдет третий этап Кубка России по кануполо. Кубок президента РФ состоится 1–3 сентября. За него поборются гребцы на байдарках и каноэ. 5–9 сентября пройдет чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.