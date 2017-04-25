Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин опроверг сообщения СМИ о строительстве деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет", – написал мэр в Twitter. Это информационная утка, добавил Сергей Собянин.

Мэр заверил москвичей, что дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита.

24 апреля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, что в Москве в качестве эксперимента вместо снесенных пятиэтажек построят дома с элементами из дерева. Сообщалось, что если проект признают успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе.