25 апреля 2017, 18:01

Город

Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сергей Собянин опроверг сообщения СМИ о строительстве деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет", – написал мэр в Twitter. Это информационная утка, добавил Сергей Собянин.

Мэр заверил москвичей, что дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита.

24 апреля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, что в Москве в качестве эксперимента вместо снесенных пятиэтажек построят дома с элементами из дерева. Сообщалось, что если проект признают успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе.


20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.

Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры, равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.

В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
строительство квартира мэр Москвы строительство и реконструкция

