Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Сергей Собянин опроверг сообщения СМИ о строительстве деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве.
"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет", – написал мэр в Twitter. Это информационная утка, добавил Сергей Собянин.
Мэр заверил москвичей, что дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита.
Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.
24 апреля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, что в Москве в качестве эксперимента вместо снесенных пятиэтажек построят дома с элементами из дерева. Сообщалось, что если проект признают успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.
Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры, равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.
В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.