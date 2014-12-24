Власти запретили строительство торгового центра возле "Рабочего и колхозницы"

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Столичные власти утвердили новые границы охранной зоны легендарного монумента "Рабочий и колхозница", сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Строительство многофункционального комплекса рядом с памятником истории и культуры теперь невозможно. При этом допускается реставрация скульптуры, благоустройство и озеленение территории.

Ранее вокруг монумента планировалось построить многофункциональный центр площадью 80 тысяч квадратных метров. Однако градостроительный план земельного участка был аннулирован.

Памятник "Рабочий и колхозница", выполненный легендарным скульптором Верой Мухиной, был создан для советского павильона, открывшегося на всемирной выставке в Париже в 1937 году.

В 1939-м монумент был установлен у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. С 2003 по 2009 год скульптура находилась на реставрации, после чего вернулась на свое историческое место.