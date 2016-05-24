Строительство спального корпуса Центра милосердия почти завершено

Строительство спального корпуса Геронтопсихиатрического центра милосердия на Шипиловском проезде завершено на 90 процентов. Как сообщает пресс-служба департамента строительства, объект планируется сдать в третьем квартале 2016 года.

В здании уже выполнены все отделочные работы и заканчивается монтаж лифтового оборудования. Также завершены работы по благоустройству территории вокруг нового спального корпуса: уложено новое дорожное покрытие, установлены малые архитектурные формы, обустроена автостоянка, высажены кустарники, газоны и цветники.

По проекту четырехэтажное здание с подвалом и верхним техническим этажом с площадью 16,3 тысячи квадратных метров предназначено для постоянного или временного проживания пожилых людей, инвалидов I и II групп, а также для оказания им комплексной психиатрической медико-социальной помощи.

В здании центра будут расположены хозяйственные помещения, диспетчерская с пожарным постом, буфет, кабинеты врачей и администрации, палаты для пациентов с санузлами и душевыми, а также актовый зал на 250 мест.

Кроме этого, в помещении созданы все необходимые условия для перемещения маломобильных групп населения: пандусы, тактильные указатели, специально оборудованные лифты и санузлы.

"В этом году, в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы" мы планируем построить 2 объекта социального назначения. Это Центр социального обслуживания населения в районе Бирюлево-Западное на Медынской улице и спальный корпус Геронтопсихиатрического центра милосердия в районе Орехово-Борисово Северное по адресу Шипиловский проезд 31", – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Московский Геронтопсихиатрический центр был создан в 1989 году. В своем составе он имеет медицинскую часть и четыре отделения на 50 мест и одно психоневрологическое отделение на 260 койко-мест.