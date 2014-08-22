Перепечинское кладбище станет доступнее для маломобильных граждан

Фото: ИТАР-ТАСС
Перепечинское кладбище, расположенное в Солнечногорском районе Подмосковья, сделают доступнее для маломобильных граждан, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента строительства.
Ссылки по теме
Как ранее писало издание M24.ru, площадь Перепечинского кладбища будет расширена со 106 до 131 га. На новом участке под захоронения отведут примерно 14 гектаров. Оставшиеся гектары – так называемая зона моральной защиты, отделяющая кладбище от общественных территорий, на ней планируют высадить деревья и кустарники и установить двухметровый забор, частично превращенный в колумбарий.
На кладбище установят пониженные бордюры, а пешеходные дорожки снабдят твердым покрытием, не допускающим скольжения. Эти меры позволят пожилым людям, маломобильным гражданам и колясочникам в любое время года посещать захоронения своих близких. Установленный на новом участке кладбища туалет также будет оборудован пандусами для инвалидов.
Для слабовидящих посетителей на территории некрополя установят специальные указатели и информационные стенды, хотя пока что еще не решено, будут ли они снабжены тактильными табличками по системе Брайля или просто напечатаны крупным шрифтом.
На территории кладбища также создадут автостоянку для посетителей, а в перспективе планируют построить магазин и зал прощаний.
В данный момент департамент строительства объявил конкурс на выполнение работ по расширению кладбища. Итоги конкурса планируют подвести 24 сентября, а строительные работы должны занять не более 14,5 месяцев с момента подписания контракта. Начальная цена контракта составляет 26,7 миллиона рублей.
Кроме того, на кладбищах Московской области планируются различные новшества и улучшения: системы видеонаблюдения, водоснабжения, фонтаны с питьевой водой, автостоянки и терминалы, позволяющие узнать GPS-координаты нужного захоронения.
Сайты по теме