Перепечинское кладбище станет доступнее для маломобильных граждан

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Перепечинское кладбище, расположенное в Солнечногорском районе Подмосковья, сделают доступнее для маломобильных граждан, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента строительства.

Как ранее писало издание M24.ru, площадь Перепечинского кладбища будет расширена со 106 до 131 га. На новом участке под захоронения отведут примерно 14 гектаров. Оставшиеся гектары – так называемая зона моральной защиты, отделяющая кладбище от общественных территорий, на ней планируют высадить деревья и кустарники и установить двухметровый забор, частично превращенный в колумбарий.

На кладбище установят пониженные бордюры, а пешеходные дорожки снабдят твердым покрытием, не допускающим скольжения. Эти меры позволят пожилым людям, маломобильным гражданам и колясочникам в любое время года посещать захоронения своих близких. Установленный на новом участке кладбища туалет также будет оборудован пандусами для инвалидов.

Для слабовидящих посетителей на территории некрополя установят специальные указатели и информационные стенды, хотя пока что еще не решено, будут ли они снабжены тактильными табличками по системе Брайля или просто напечатаны крупным шрифтом.

На территории кладбища также создадут автостоянку для посетителей, а в перспективе планируют построить магазин и зал прощаний.

В данный момент департамент строительства объявил конкурс на выполнение работ по расширению кладбища. Итоги конкурса планируют подвести 24 сентября, а строительные работы должны занять не более 14,5 месяцев с момента подписания контракта. Начальная цена контракта составляет 26,7 миллиона рублей.