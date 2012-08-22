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22 августа 2012, 18:04

"Известия": строители перейдут на евростандарты к декабрю

строительство бизнес проекты технологии свежая пресса недвижимость

ИТАР-ТАСС

Российские строители к декабрю должны перейти на европейские стандарты. Проектировщики опасаются, что это откроет рынок для их зарубежных конкурентов.

В ближайшее время Минрегион и Росстандарт должны подготовить документы, по которым техническое регулирование и система надзора в строительстве должны быть приведены к международным стандартам. Такое положение имеется в "дорожной карте" по реформированию отрасли, подписанной на прошлой неделе премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщают "Известия". В положении указано, что российские СНиПы и СанПиНы необходимо преобразовать в еврокоды.

Как объяснили эксперты, это может приблизить российское строительство к международным нормам. Но есть и подводные камни — цены на проектные работы могут вырасти.

"Мы не умеем работать по европейским стандартам. Нам это сулит большие потери. Мода на иностранных проектировщиков никуда не уходила, сейчас появится дополнительный стимул для использования их труда",- рассказал в интервью изданию гендиректор строительной компании "Гео Девелопмент" Максим Лещев. По его словам, цены на проектирование могут подскочить в два раза.

За эти изменения платить придется потребителю, уверен вице-президент Ассоциации строителей России Владимир Пономарев. Однако, уточнил он, поскольку в России строят меньше недвижимости, чем люди могли бы приобрести, то цены и сейчас высоки. Поэтому, вероятно, потребители даже не заметят их повышения.


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