На месте торгово-ярмарочного комплекса на Каширке появится рынок

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На месте торгово-ярмарочного комплекса на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара появится капитальный сельскохозяйственный рынок, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

С компанией-арендатором уже заключен договор аренды на 4 года. Общая площадь участка, где разместится рынок, составляет 16 673 кв. метра.

В наземной части на площади 14 тысяч квадратных метров будет расположен сам сельскохозяйственный рынок, оставшуюся часть займет перехватывающая парковка на 1 150 машино-мест. В подземной части также будет расположен паркинг на 300 машино-мест.

Капитальных строений и сооружений на земельном участке нет. Пока на нем расположены временные навесы и торговые павильоны из сборно-разборных конструкций.

Напомним, в планах столичных властей – закрытие некапитальных рынков. На их месте возводят торговые центры, многоярусные парковки и транспортно-пересадочные узлы.