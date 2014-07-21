На берегу Клязьминского водохранилища построят спорткомплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

Оздоровительный комплекс появится на берегу Клязьминского водохранилища в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Водно-спортивная база разместится на участке площадью 5,1 га. Согласно генплану города Мытищи, эти земли входят в границы рекреационной зоны, предназначенной для занятий физической культурой и спортом. Стоимость проекта составляет 193 миллиона рублей.

Будущий комплекс будет включать в себя боулинг, бассейн, СПА-центр, спортивные залы, конференц-зал, кинозал, бар и гостевые номера. Все это разместят в трехэтажном здании на площади 3 575 квадратных метров.

Кроме того, в комплексе оборудуют гостевую автостоянку на 30 машиномест. Уличные площадки и тротуары будут вымощены плиткой, вдоль береговой полосы появится пешеходная набережная. Высадят на территории и газоны площадью более 35 000 квадратных метров, а также декоративные кустарники и цветники.

В спортивно-оздоровительном комплексе смогут одновременно находиться до 100 человек. По окончании строительства на водно-спортивной базе создадут около 30 рабочих мест.

Министр строительного комплекса Подмосковья Марина Оглоблина отметила, что при вложениях в строительство 193 миллиона рублей, инвестор сможет получить чистой прибыли более чем 10 миллионов рублей.