Реконструкция Детской школы искусств №13 практически завершена

Завершается реконструкция Детской школы искусств №13

В Москве завершается реконструкция Детской школы искусств №13, расположенной на северо-западе города. Свои двери учебное заведение откроет уже к первому сентября, сообщает телеканал "Москва 24".

В школе будут заниматься около 400 учащихся. Все строительные работы уже выполнены. Сейчас рабочие монтируют оборудование школы искусств.

В этом году школа отметила 19-летие. Все это время базой для занятий музыкой и хореографией были несколько классов одного из учебных заведений района Митино. Для художников арендовали первый этаж в жилом доме неподалеку.

Собственное помещение позволит объединить всех под одной крышей, принять дополнительно 70 учеников и открыть новые отделения.