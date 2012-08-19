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19 августа 2012, 09:44

Совет муфтиев предлагает строить мечети в каждом округе Москвы

строительство проекты религия мечети власть

ИТАР-ТАСС

Совет муфтиев России предлагает построить по одной мечети в каждом из административных округов Москвы, сообщил в воскресенье председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

В столице сейчас существуют четыре мечети, кроме того, строится новый комплекс Московской соборной мечети. Однако действующие храмы не могут вместить всех верующих, по большим праздникам мусульманам приходится совершать намаз также на прилегающих к мечетям улицах, передает РИА Новости.

"Мы поставили перед московскими властями вопрос о необходимости строительства мечетей - хотя бы по одной мечети в каждом округе города Москвы. Сейчас идут проработки, наши запросы изучаются. Вопрос еще окончательно не решен", - сказал Гайнутдин перед началом намаза по случаю праздника Ураза-байрам и завершения поста в месяце Рамадан.

"То, что сегодня строится комплекс Московской соборной мечети, который будет вмещать 10 тысяч молящихся, - это не выход из положения, потому что с каждым годом количество мусульман в городе Москве растет. В Пекине на 250 тысяч мусульман имеется более 70 мечетей, а в Москве на 2 миллиона человек всего 4 мечети", - отметил председатель Совета муфтиев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москомархитектуре рассматривают проект мечети, которая может стать одной из самых крупных на постсоветском пространстве. Предположительно, она будет рассчитана на 40-50 тысяч человек. Проект может обойтись в десятки миллионов долларов.

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