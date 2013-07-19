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19 июля 2013, 09:54

Город

В Царицыно завершается строительство жилого комплекса

Фото: ИТАР-ТАСС

В микрорайоне Царицыно завершается строительство жилого комплекса с инфраструктурой, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

До конца июля застройщик планирует передать корпус №7 управляющей компании для эксплуатации построенного объекта. Выдача ключей соинвесторам строительства жилого корпуса №10 начнется с 30 июля.

Инвестиционный проект расположен по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7.

"Представитель застройщика подтвердил, что жилые корпуса с индексом 5 будут передаваться дольщикам в соответствии со сроком, обозначенным в договорах участия в долевом строительстве (ДДУ), - 30.06.2014 года", - говорится в сообщении.

До конца июля планируется завершить подключение коммуникаций к корпусу №9, ввод в эксплуатацию подземного паркинга для данного жилого корпуса намечен на сентябрь.

Отметим, что инвестор также ведет строительство четырех детских садов, двух школ и поликлиники для обеспечения нового микрорайона всей необходимой инфраструктурой.

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