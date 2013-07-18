Для социального приюта в СВАО построили новый корпус столовой

На северо-востоке столицы построен корпус столовой с пищеблоком, физкультурно-оздоровительным и досуговыми блоками для социального приюта "Алтуфьево" по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 13, стр. 4, корп. 4.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
Ранее в приюте для детей и подростков не было предусмотрено специального помещения и технологического оснащения для приготовления блюд на территории учреждения.
"Столовая на 74 посадочных места с производственными и вспомогательными помещениями разместится на первом этаже. На остальных этажах дополнительно предусмотрены помещения для организации досуга детей. Оборудован спортивный зал площадью 330 квадратных метров и три тренажерных зала (для групп детей дошкольного, младшего и старшего школьного возрастов), зал для музыкальных занятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, в новом корпусе разместится библиотека с читальным залом на 15 мест, помещения для музыкальных занятий, а также актовый зал на 174 места с артистическими помещениями.
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