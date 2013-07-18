Для социального приюта в СВАО построили новый корпус столовой

Сергей Собянин посетил центр социальной защиты "Алтуфьево"

На северо-востоке столицы построен корпус столовой с пищеблоком, физкультурно-оздоровительным и досуговыми блоками для социального приюта "Алтуфьево" по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 13, стр. 4, корп. 4.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Ранее в приюте для детей и подростков не было предусмотрено специального помещения и технологического оснащения для приготовления блюд на территории учреждения.

"Столовая на 74 посадочных места с производственными и вспомогательными помещениями разместится на первом этаже. На остальных этажах дополнительно предусмотрены помещения для организации досуга детей. Оборудован спортивный зал площадью 330 квадратных метров и три тренажерных зала (для групп детей дошкольного, младшего и старшего школьного возрастов), зал для музыкальных занятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в новом корпусе разместится библиотека с читальным залом на 15 мест, помещения для музыкальных занятий, а также актовый зал на 174 места с артистическими помещениями.