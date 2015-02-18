Несчастных случаев на стройках стало меньше – Хуснуллин

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Несчастных случаев на столичных стройках с каждым годом становится меньше, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Так, за последние два года травматизм на стройплощадках сократился на 13,5 процента, а смертность – на 33 процента.

По словам Хуснуллина, в 2012 году зафиксировали 42 несчастных случая со смертельным исходом на стройке, а в 2014 году таких случаев было 28. При этом в столице постоянно растут объемы строительства.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве не будут снижаться в 2015 году.

По его словам, за последние полгода активность инвесторов увеличилась. "Они хотят быстрее ввести участки в оборот либо быстрее оформить их и продать", – сказал он. Также чиновник подчеркнул, что в 2014 году планируется построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья и столько же в 2015 году.

Кроме того, в Новой Москве за год планируют построить более 2,5 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и жилых домов. Собираются открыть почти 50 социальных учреждений.

Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в планах – строительство 12 школ, 27 детских садов и 8 поликлиник. В развитие присоединенных районов хотят вложить не менее 150 миллиардов рублей.