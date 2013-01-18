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18 января 2013, 11:31

Город

Жилой дом для обманутых дольщиков построят на северо-западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась со строительством жилого дома на северо-западе Москвы для обманутых дольщиков.

Дом появится по адресу: 1-й Тушинский проезд, 19. На этом участке располагается пятиэтажный четырехсекционный жилой дом с деревянными перекрытиями 1940 года постройки.

"По результатам технических экспертиз, которые проводились в 2009 и 2012 годах, было установлено, что стены здания находятся в "ограниченно работоспособном состоянии", перекрытия и балконы - в "аварийном состоянии", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Часть жителей дома была отселена в 2005 году. В настоящее время в нем живут 19 семей. Их отселение запланировано на 2013 год, после чего дом будет снесен, а на его месте появится новый жилой дом площадью до 14 тысяч квадратных метров.

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