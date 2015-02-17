Город построит 140 жилых домов за три года

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До конца 2017 года в Москве планируется построить 140 жилых домов общей площадью порядка двух миллионов квадратных метров, сообщает департамент строительства. Строительство предусмотрено за счет городского бюджета.

Так, в 2015 году в эксплуатацию хотят ввести 64 жилых дома площадью 605,9 тысячи квадратных метров. В 2016-м строители построят 47 домов площадью 821,5 тысячи квадратных метров, в 2017-м – 29 жилых домов общей площадью 711 тысяч квадратных метров.

Жильцы из пятиэтажек "сносимых" серий переедут в новые современные квартиры в рамках городской программы "волнового переселения". В муниципальных домах также предусмотрены специальные квартиры для многодетных семей и маломобильных граждан.

В Москве появятся жилые дома новых серий

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин сообщал, что город будет увеличивать темпы жилищного строительства.

"Мы приняли непростое решение – будем увеличивать темпы жилищного строительства. Это приоритет. Будем искать нестандартные решения по подготовке площадок и так далее", – сказал он.



Кроме того, столичные власти не планируют в условиях кризиса сокращать адресную инвестиционную программу, ее скорректируют с учетом инфляции. Хуснуллин пояснил, что программа рассчитана на три года и учитывает строительство и реконструкцию целого ряда крупных и значимых для Москвы объектов.