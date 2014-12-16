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16 декабря 2014, 12:44

Автобусная станция появится у метро "Бульвар адмирала Ушакова"

строительство проекты стройкомплекс Москвы тпу строительство и реконструкция

Фото: invest.mos.ru

У станции метро "Бульвар адмирала Ушакова" появится автобусная станция с диспетчерской площадкой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На месте неэффективно используемой стоянки автобусов установят пешеходный переход через Веневскую улицу, карманы для парковки машин, а над выходом со станции метро появятся навесы. В определенных местах разместятся знаки, запрещающие стоянку и остановку и разрешающие разворот транспорта.

Кроме того, в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) построят гостиницу с фитнес-клубом и многофункциональный центр с надземным переходом на платформу метрополитена. Появятся парковки в общей сложности на 615 машин и велодорожка.

Согласно проекту, общая площадь объектов ТПУ "Бульвар адмирала Ушакова" составит 40 201 квадратных метра, высота застройки не должна превышать 20 метров.

Развитие ТПУ до 2020 года

Напомним, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.

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Для экономии места некоторые транспортно-пересадочные узлы разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.

В столице планируют не только строить новые транспортно-пересадочные узлы, но и расширять имеющиеся узлы. Например, существующую зону возле метро "Планерная" планируют увеличить за счет строительства подземного перехватывающего паркинга на 600 машин и стоянки такси.

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