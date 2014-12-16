Автобусная станция появится у метро "Бульвар адмирала Ушакова"

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У станции метро "Бульвар адмирала Ушакова" появится автобусная станция с диспетчерской площадкой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
На месте неэффективно используемой стоянки автобусов установят пешеходный переход через Веневскую улицу, карманы для парковки машин, а над выходом со станции метро появятся навесы. В определенных местах разместятся знаки, запрещающие стоянку и остановку и разрешающие разворот транспорта.
Кроме того, в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) построят гостиницу с фитнес-клубом и многофункциональный центр с надземным переходом на платформу метрополитена. Появятся парковки в общей сложности на 615 машин и велодорожка.
Согласно проекту, общая площадь объектов ТПУ "Бульвар адмирала Ушакова" составит 40 201 квадратных метра, высота застройки не должна превышать 20 метров.
Напомним, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.
Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.
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Для экономии места некоторые транспортно-пересадочные узлы разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.
На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.
В столице планируют не только строить новые транспортно-пересадочные узлы, но и расширять имеющиеся узлы. Например, существующую зону возле метро "Планерная" планируют увеличить за счет строительства подземного перехватывающего паркинга на 600 машин и стоянки такси.
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