В 2013 году в ЮВАО построят две школы и восемь детсадов

"Час префекта": Глава ЮВАО Владимир Зотов о развитии округа

В 2013 году в Юго-Восточном округе будут построены две школы и восемь детских садов. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал префект ЮВАО Владимир Зотов.

Строительство пройдет в рамках улучшения комфорта жителей. Помимо дошкольных и образовательных учреждений, будут построены жилые дома как на государственной, так и на частной основе.

В 2012 году в школы округа пошли более 100 тысяч детей - на 10% больше, чем в 2011 году. Всего в округе 461 образовательное учреждение, на развитие которых и постройку новых в 2012 году было потрачено более двух миллиардов рублей.