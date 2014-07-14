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14 июля 2014, 16:20

В 2014 году на проезде Русанова снесут пять пятиэтажек

строительство снос домов снос пятиэтажек строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Свиблово СВАО начался снос пятиэтажки по адресу: проезд Русанова, дом 11, корпус 1. Всего в 2014 году здесь планируется снести пять домов общей площадью 18,6 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Отмечается, что на месте снесенных строений построят три жилых дома общей площадью 35,6 тысячи квадратных метров.

"Москва в цифрах": Снос "хрущевок"

Дом 11, корпус 1, снос которого начался сегодня, относится к серии П-32 - одной из первых серий индустриального домостроения, основы ряда районов массовой жилой застройки 1960 годов. Это одна из крупнейших пятиэтажек, которую снесут на проезде Русанова.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявлял, что завершить программу сноса планируется в 2016 году. В 2014 году планирует демонтировать 114 домов. По его словам, 100 домов в нынешнем году будет снесено за счет средств городского бюджета, а 14 – за счет средств частных инвесторов. В настоящее время осталось снести 257 пятиэтажек.

Полный список планируемых к сносу строений опубликован на сайте департамента строительства города Москвы.

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