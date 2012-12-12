Более ста застройщиков официально отчитались за деньги дольщиков

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Москомстройинвест разместил на своем сайте информацию о застройщиках, предоставивших в III квартале года всю необходимую информацию об использовании денег дольщиков.

Как говорится в сообщении ведомства, эти застройщики работают в рамках 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Перечень застройщиков меняется ежеквартально. В III квартале отчетность предоставили 106 компаний. Среди них как застройщики "старой" Москвы, так и фирмы, строящие дома на присоединенных территориях.

В текущий список не вошли три компании (ОАО "ДВК-Недвижимость", ООО "ФСК Альтаир" и ОАО "Палашевский рынок"), указанные в перечне за II квартал. Эти фирмы уже передали все квартиры дольщикам и уведомили комитет о выполнении своих обязательств.

Напомним, список застройщиков, привлекающих средства дольщиков, составляется по итогам регулярных проверок, которые проводит Москомстройинвест.

"Мы проводим проверки совместно с органами прокуратуры. В этом году их было порядка 75. На следующий год мы запланировали провести больше проверок, так как Москва значительно увеличилась", - сообщил в недавнем интервью "Москве 24" глава комитета Константин Тимофеев.