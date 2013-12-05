Для ограждений московских строек разработают новый дизайн

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В Москве создадут новые концепции ограждений для строительных объектов, соответствующие современным эстетическим и эксплуатационным требованиям. Лучшие предложения будут отобраны в рамках конкурса, который пройдет до конца 2013 года.

Проекты-победители департамент градостроительной политики включит в "Альбом проектных решений ограждений объектов строительства". Документ состоит из концепций ограждений, которыми должны "прикрываться" здания, находящиеся на реставрации или на стадии строительства.

В новой версии "Альбома" будут учтены рекомендации Москомархитектуры по цветовым решениям, а также по использованию непрозрачных ограждений.

Разработчики новых проектов должны принять во внимание особенность градостроительной ситуации (магистрали, улицы города; в стесненных условиях городской застройки с перекрытием пешеходных зон; промзоны или на свободной от застройки территории), место, где находится объект (проезжая часть, зеленая зона, пустырь) и стадию строительства или реконструкции.

В доработке альбома заинтересованы ряд департаментов и городских организаций, которые в дальнейшем будут согласовывать задание на выполнение указанной работы и непосредственно сам "Альбом".